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مياه النهر تعود إلى بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير موقع إجدابيا بالنهر الصناعي المهندس خالد ضبوح أن امدادات المياة بمنظومة النهر الصناعي عادت للعمل بعد توقفها نتيجة اعتداء أحد المواطنين في محاولة لتركيب توصيلة غير شرعية على أحد الأنابيب في الأسبوع الماضي.

وأكد ضبوح وصول المياه يوم الأربعاء إلى خزان التجميع والموازنة – إجدابيا والذي ستضخ منه المياه إلى مدينة إجدابيا بعد نجاح السيطرة على التسرب الذي حدث للمحطة 370 علي خط إجدابيا.

فيما صرح مدير موقع سلوق – الطلحية خالد الزياني أنه متواجد على رأس فريق العمل في المحطة 96 قرب سيدي عبد العاطي لتأمين ضخ المياه إلى خزان عمر المختار بسلوق ومنها إلي محطة ضخ بنغازي لتغذية وزيادة المياه الواصلة لمدينة بنغازي والمناطق المجاورة وصولاً إلى 280 ألف متر مكعب يومياً لتتدفق بقوة إلي كافة مناطق وأحياء مدينة بنغازي منتصف الليل خاصة التي عانت من انخفاض في المياه .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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