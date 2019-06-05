مرزق: هجوم مسلح بقيادة حسن موسى.. وتصفية 5 مواطنين

شن مُرتزقة تشاديين بقيادة حسن موسى الموالي لحكومة الوفاق الوطني، هجوما مسلحا مساء اليوم الاربعاء على مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا.

وقالت شعبة الاعلام الحربي في بيان صادر عنها، أن المسلحين قاموا بإرتكاب مجزرة بحق سكان المدينة، وبلغت حصيلة الهجوم 5 قتلى تم تصفيتهم من قبل المسلحيين.

فيما لم تتضح المزيد من المعلومات حول عدد الضحايا.

وقالت الشعبة في البيان أن المسلحين الذين يقودهم حسن موسى قاموا خلال هذه الاثناء بإغلاق مداخل المدينة.

وعادة ما تعاني مناطق الجنوب من هجمات ارهابية ومسلحة، خاصة بعد سيطرة الجيش على المنطقة بهدف ارباك القوات المسلحة في عمليتها العسكرية التي تخوضها منذ أكثر من شهرين في العاصمة طرابلس، بحسب تصريحات عسكرية.

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