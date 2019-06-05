لماذا أعلن جهاز الاسعاف والطوارئ الاستنفار؟

أعلن جهاز الاسعاف والطوارئ بحكومة الوفاق عن تشكيل غرفة عمليات مصغرة بمكتب اسعاف العوينات. وحسب المتحدث الرسمي باسم جهاز الجهاز اسامة علي فقد تم توجيه كل فرق الاسعاف من المناطق القريبة الى مدينة غات لاحتواء الازمة التي تعاني منها المدينة بسبب سيول الأمطار الغزيرة المنحدرة من جبال الجزائر في الجنوب الشرقي. وفي ذات السياق تهيب غرفة العمليات بجهاز الاسعاف ان هناك سيل اخر متجه عبر الوديان من الجزائر صوب تهالة وغات والبركت مشددة على ضرورة رفع درجة الاستعداد الى الحالة القصوى بالمنطقة داعية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

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