باشا أغا يمنع أطباء ومسعفين من السفر إلى غات‎

نشر الدكتور محمد ساسي رئيس لجنة القوافل الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق قصة إنزال الطاقم الطبي الذي كان يستعد للذهاب الى غات لتقديم المساعدة الطبية لأهالي غات. وقال الدكتور محمد ساسي عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك إنه وبرفقة 3 اطباء كانوا على متن الطائرة ويستعدون للسفر حين جاء وزير الداخلية فتحي باشا آغا ومرافقيه الذي يبلغ عددهم أكثر من 20 شخصا وقاموا بإنزال الأطباء وعدد من نشطاء المجتمع المدني الذي كانوا بصدد الذهاب إلى غات. وذكر ساسي ان الطائرة تحمل شحنة من الأدوية الخاصة بتبرعات الشركات والأفراد من الأدوية قام بتجميعها يوم الامس من أصحاب الخير بطرابلس تبلغ قيمتها أكثر من 30 ألف دينار بالإضافة الى 3 شحنات من الأدوية مرسلة وزارة الصحة.

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