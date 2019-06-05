توقع استمرار هطول الامطار وتدفق السيول على غات

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم عن استمرار توقع هطول الأمطار على غات والمناطق المحيطة طوال اليوم الأربعاء ويوم غد الخميس مع الأخذ في الاعتبار تدفق السيول من القطر الجزائري الشقيق بسبب الوضع الطبوغرافي للأرض وهطول الأمطار الغزيرة على المناطق الجبلية بجنوب شرق الجزائر والتي هي بمحاذاة مدينة غات مما يزيد من حدة المعاناة للسكان.

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