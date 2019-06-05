الحكومة الموقتة تسيير قافلة إغاثة عاجلة إلى بلدية غات‎

قال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة الموقتة سالم الحصادي، إن الحكومة سيرت شاحنات تحمل مواد إغاثة عاجلة إلى بلدية غات جنوب غرب البلاد والتي اجتاحتها السيول الغزيرة يوم الاثنين.

وأوضح الحصادي أن القافلة تحتوي على مواد غذائية (سلع تموينية أساسية) ومستلزمات طبية ووقود، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبدالله الثني طالب بتسيير القافلة بشكل عاجل على أن تليها شحنات أخرى.

وأوضح الحصادي، أنهم باشروا بجمع قاعدة بيانات عن الأسر المتضررة والنازحة، خصوصًا أن السيول اجتاحات مناطق بأكملها وهناك منازل هُدمت وأغرقت الطرق مؤكدا ان وزارة الصحة تتابع الموقف مع بلدية غات وتعهدت بتوفير كافة الاحتياجات بشكل عاجل جدًا.