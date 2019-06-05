فيديو يفضح جنسيات من يقاتلون مع الجويلي

توصلت بوابة افريقيا الاخبارية ،الأربعاء ،بفيديو حصري يظهر عدد من المقاتلين الذين يقاتلون مع أسامة الجويلي ،ضمن قوات الوفاق ،وهم في اتجاههم لطرابلس عبر طريق الجبلي و يبدو من أصواتهم واغانيهم أنهم من الجنسيات الإفريقية .

و يأتي هذا بعد تواتر أنباء تؤكد مقتل ما لا يقل عن 16 مقاتلاً من قوات الوفاق والكتائب الموالية لها في العاصمة طرابلس من خلال استهداف طيران الجيش الوطني الليبي لمخازن ومستودعات الأسلحة والذخيرة وتمركزات الميليشيات في جنوب وجنوب شرق طرابلس. وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس. واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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