حصاد اليوم من «بوابة الوسط» (5 يونيو 2019)

شهد اليوم الأربعاء 5 يونيو 2019، عديد الأحداث في ليبيا على كافة المستويات، كان أبرزها على المستوى الميداني إذ دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لوقف حرب العاصمة طرابلس والعودة للحوار، كما ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث، وغير ذلك من الأحداث التي يتضمنها حصاد اليوم من «بوابة الوسط».

ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي»

في مدينة بورتسموث جنوب شرق إنجلترا، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الرئيس دونالد ترامب التقى اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حيث ناقشا «الصراع في ليبيا والأوضاع المتدهورة في غرب أفريقيا»، في لقاء استمر لفترة وجيزة، (للمزيد انقر هنا)..

#عاجل | «كاف» يقرر إعادة إياب نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد Posted by ‎بوابة الوسط‎ on Wednesday, June 5, 2019

احترام عيد الفطر

وفي سياق متصل دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، الأطراف الليبية لوقف الحرب في العاصمة طرابلس والعودة إلى الحوار احترامًا لعيد الفطر المبارك، (للمزيد انقر هنا)..

إيواء 600 شخص من سيول غات

وفي أقصى الجنوب، أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع غات، أن 600 شخص جرى إيواؤهم في مخيم النازحين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر من حي الشركة الصينية، بسبب السيول التي اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في مدينة غات الواقعة جنوب غرب ليبيا، (للمزيد انقر هنا)..

قافلة إغاثة

فيما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، وصول قافلة إغاثة عاجلة محملة بمساعدات طبية إلى مدينة غات «المنكوبة»، جراء السيولة التي اجتاحت المدينة يومي الإثنين والثلاثاء، وتسبب في وفاة شخصين ونزوح نحو ألف شخص، (للمزيد انقر هنا)..

مركز دراسات أميركي يحذر من تمدد «داعش» مجددا في ليبيا بعد تفجيرات درنة Posted by ‎بوابة الوسط‎ on Wednesday, June 5, 2019

استمرار تساقط الأمطار في غات

الموقف ازداد سوءا عندما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار على غات والمناطق المحيطة بها جنوب غرب ليبيا، طوال اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، منوهًا إلى استمرار تدفق السيول من الجزائر للمنطقة بسبب الوضع الطبوغرافي للأرض وهطول الأمطار الغزيرة على المناطق الجبلية جنوب شرق الجزائر المحاذية لمدينة غات، (للمزيد انقر هنا)..

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