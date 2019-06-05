اختبار بئر تطويري في حقل الراقوبه بقدرة إنتاجية 1102 برميل يوميا

نجحت شركة سرت المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط امس يوم الثلاثاء بإجراء عمليات الاختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة (هــ 111-20) بحقل الراقوبه.

واوضحت المؤسسة أن هذا البئر سيضيف 1102 برميل في اليوم للإنتاج المحلي ،مؤكدة أن الاختبار الذي تم بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك أظهر ضغط في رأس البئر بمقدار 430 psi وحجم الخانق 32/64 .

وقد تم حفر هذا البئر بطبقة مكمن (الواحة)، وذلك باستخدام سائل الحفر (CL-free) بالتعاون مع شركة الجوف.

كما أوضحت المؤسسة انه سوف تتم عمليه ربط البئر على خط الانتاج بعد تحرك الحفارة من الموقع.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط المستمرة لتطوير عمليات الحفر والاختبار في قطاع النفط الليبي لزيادة الإنتاج والحفاظ عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

