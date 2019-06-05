غارات جوية لمقاتلات الجيش الوطني جنوب غربي طرابلس

شنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني غارات جوية استهدفت قبل قليل تمركزات لقوات حكومة الوفاق في جنوب غرب طرابلس
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