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غارات جوية لمقاتلات الجيش الوطني جنوب غربي طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

شنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني غارات جوية استهدفت قبل قليل تمركزات لقوات حكومة الوفاق في جنوب غرب طرابلس

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المشهد

المشهد

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