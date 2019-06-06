طائرة الإغاثة تفشل في الهبوط بمطار “غات”

‏فشلت طائرة الإغاثة المتوجهة إلي غات في الهبوط بمطار المدينة وعادت أدراجها إلي طرابلس نتيجة لعدم وجود اتصال ببرج الملاحة الجوية بمطار غات

يأتي هذا بعد أكثر من يومين من غرق المدينة في السيول والفيضانات دون أي تدخل عاجل من جهة رسمية، فقد سير حكومتي الوفاق والمؤقتة قوافل إلى المدينة مساء الإربعاء لإنقاذ المدينة

وكان المجلس البلدي غات قد ناشد الحكومات والمنظمات الدولية والمحلية وبلديات الجنوب المجاورة لتقديم مساعدة عاجلة لأهالي الدينة الغارقة، جراء هذه السيول التي شردت أكثر من 500 عائلة وخلفت خسائر بشرية ومادية لم يتم حصرها حتى الآن، نتيجة لارتفاع منسوب المياه واختلاطها بالمياه السوداء وهو ما ينبئ بكارثة إنسانية

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