أكدت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، أن ” السلاح الجوي يلاحق طائرة تركية شنت غارات على احد تمركزات القوات”.

وأضافت الغرفة، أن” القوات قامت بتدميرها اثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة امعيتيقة”..

The post “عمليات الكرامة”: استهداف طائرة تركية وإسقاطها في مدرج مطار معيتيقة الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

