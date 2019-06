كشف عمليات بركان الغضب عن قصف مطار معيتيقة جاء في الوقت الذي فُتح فيه جسر جوي بين طرابلس و غات لنقل المساعدات والمعونات الطارئة في غات.

وأوضحت عمليات بركان الغضب، أن “، القصف الجوي قد يؤخر عمليات تجهيز المعونات و شحنها جواً إلى غات “.

