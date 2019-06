أكد برج الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، أن القصف الجوي كان بعيد عن مهبط المطار.

وأوضح البرج، في تدوينة له عبر الصفحة الرسمية للمطار، أن “التشغيل يسير بشكل طبيعي دون تأثير”.

وترددت أخبار عن قصف مطار معتييقة الدولي في إطار الاشتباكات بين الجيش والقوات الموالية لحكومة الوفاق.

