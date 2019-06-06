كتيبة تابعة لـ”داخلية الوفاق” تعتقل و”تعذب” المواطنين

ناشد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة كلا من النائب العام ووزيري الداخلية والعدل وآمر المنطقة العسكرية الوسطى مصراتة بالتدخل العاجل في وقائع الاعتقال التعسفي وحالات القتل تحت التعذيب

وقال حمزة عبر صفحته الرسمية إن مجموعة مسلحة تحت مسمى كتيبة الأمن المركزي سرت التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق قامت بتعذيب سجين يدعى جمال السائح حتى أصابه فشل كلوي

وقال حمزة إن هذه ليست المرة الأولى، فقد قامت نفس الكتيبة بالأمس القريب باعتقال وتعذيب السجين عبدالسلام المطري حتى أصابه فشل كلوي ما أدى إلى وفاته وتم قفل ملف القضية دون محاسبة أو تحقيق

وأضاف حمزة إن هذه الكتيبة ذات توجه “سلفي” وتمارس الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي للمواطنين ما يؤدي إلى وفاتهم، وطالب الجهات المذكورة بالتدخل السريع ومتابعة القضية ومحاسبة المسؤولين عنها

*الصورة للمواطن جمال السائح الذي يتلقى العلاج الآن في مستشفى مصراتة جراء التعذيب

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