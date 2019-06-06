الحكومة المؤقتة ترسل قافلة إغاثة إلى غات

نشرت الحكومة الليبية المؤقتة صباح اليوم الخميس صورا عن انطلاق قوافل المساعدات الإنسانية من المخازن الاستراتيجية للحكومة في مدينة بنغازي، ومخازنها بمدينة سبها باتجاه بلدية غات المنكوبة بالسيول والفيضانات

وقالت الحكومة إنها رفعت حالة التأهب القصوى من خلال تكوين لجنة وزارية ترأسها رئيس مجلس الوزراء المكلف عبدالرحمن الأحيرش

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حاتم العريبي إن الحكومة المؤقتة فتحت خطا عاجلا لإرسال قوافل الإغاثة إلى غات متضمنة سلعا تموينية وأدوية طبية بما فيها الأمصال المضادة للدغ الزواحف السامة، والأغطية والمفروشات

وأضاف العريبي أن الشحنة ستصل خلال الساعات القادمة إلى مدينة غات، لافتا إلى أن الهلال الأحمر المدعوم من قبل الحكومة المؤقتة يجهز شحنة من المعونات والخيام ستنطلق من بنغازي لمدينة غات بالتنسيق مع الحكومة

ليذكر أن لجنة الأزمة تضم في عضويتها وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، ووزير الصحة سعد عقوب، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ووكيل وزارة الداخلية البهلول الصيد، ورئيس جهاز الإسعاف والطواريء سالم حسين، ورئيس هيئة الإغاثة الليبية، ومندوبين عن مختلف الوزارات والهيئات

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