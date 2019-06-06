بلدية غات: حكوماتنا “تجاهلتنا” ونطالب المنظمات “الإنسانية” بالتدخل

وجه عميد بلدية غات “قوماني محمد صالح” نداء استغاثة إلى المنظمات الإنسانية والدولية وبعثة الأمم المتحدة ومبعوثها في ليبيا لحماية المدنيين في المدينة جراء السيول، في ظل تجاهل الحكومات على حد تعبيره

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس البلدي البيان على لسان العميد، الذي قال: كنا نعتقد أن 4 أيام كفيلة لاستجابة حكوماتنا بعد النداءات المتكررة ولكن للأسف لم تصلنا النجدة في الموعد

وأضاف العميد قوماني: لم تكترث حكوماتنا لحياة أكثر من 27 مفقودا ووفاة العديد من سكان غات، واختلاط مياه السيول مع المجاري والصرف الصحي ما ينذر بكارثة بيئية لسكان المدينة

وقال قوماني إن الحكومات لم تكترث لأوضاع أكثر من 2000 نازح ببعض المناطق ونفاذ المخزون الغذائي وتلفه جراء السيول، وأن الحكومات قد تخلّت عنّا ونطالب المنظمات الأجنبية بالتدخل لإنقاذنا، خصوصا مع تزايد الخطر باستمرار السيول وزيادة منسوب مياه الفيضانات

من جانب آخر، قال رئيس المكتب الإعلامي بالبلدية حسن عثمان عيسى إن الكارثة الحاصلة في غات يجب أن لا يتم استثمارها أو استغلالها سياسيا بأي شكل من الأشكال

وأضاف حسن عثمان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك أن غات ليست طرابلس وليست من مدن الشمال التي بعد انقطاع مياه النهر الصناعي عليها قامت الدنيا ولم تقعد، بينما يعاني الجنوب وبالأخص غات إهمالا وتجاهلا محزنا، على حد قوله

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