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مصدر ينفي لـRT استهداف مطار معيتيقة بغارة جوية ضربت قاعدة محاذية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أكد مصدر في مطار معيتيقة لـRT أن القسم المدني من المطار لم يستهدف، وأن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الغارة طالت القاعدة الجوية المحاذية للمطار المدني.

وأعلنت قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، عن استهدافها طائرة مسيرة في قاعدة معيتيقة الجوية.

وذكرت القوات في بيان صدر عن المركز الإعلامي لغرفة العمليات أنه تم استهداف الطائرة بعد هبوطها مشيرة إلى أن الطائرة نفذت ضربات جوية على مواقع تابعة للجيش جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت قوات التابعة لحكومة الوفاق إن الغارة الجوية استهدفت المطار المدني مخلفة أضرارا في المدرج.

المصدر: RT

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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