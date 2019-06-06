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أنباء عن دخول عدد من عناصر داعش والمعارضة التشادية مدينة مرزق وسقوط عدد من الضحايا بينهم امرأة من أهالي المدينة جراء سقوط قذيفة عليها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أنباء عن دخول عدد من عناصر داعش والمعارضة التشادية مدينة مرزق وسقوط عدد من الضحايا بينهم امرأة من أهالي المدينة جراء سقوط قذيفة عليها

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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