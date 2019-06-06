إسعاف وطوارئ العوينات يستغرب سرقة إحدى سياراته ويدق ناقوس الخطر

أعلنت غرفة العمليات المصغرة لجهاز الاسعاف و الطوارئ في العوينات عن عملية سطو على سيارة اسعاف دفع رباعي تابعة لجهاز الاسعاف فرع اوباري كانت متجهة الى غات.

وقال جهاز الإسعاف عبر متحدثه الرسمي أسامة علي ان هذه العملية الاجرامية ستتسبب في زيادة العجز بسيارات الدفع الرباعي للمنطقة طالبا من كافة الفروع الجنوبية ضرورة الالتحاق بغرفة جهاز الاسعاف بالعوينات لدعم الفرق الموجودة في المنطقة التي تشهد انحدارا سريعا في السيول المائية وتقترب من منطقة تهالة مما يعني تعرضها لخطر وشيك اذا لم تتظافر الجهود.

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