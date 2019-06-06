سلاح الجو الليبي يسقط درون تركية فوق معيتيقة

لاحقت مقاتلات سلاح الجو الليبي طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قوات الجيش الليبي وأسقطتها أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة وتحديدا بالقرب من الدشم العسكرية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي، في بيان، إن “مقاتلاتنا الجوية قامت بملاحقة طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قواتنا وأسقطها في أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة”.

من جانبها، قالت إدارة مطار معيتيقة عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، إن “مدرج الاقلاع في مطار معيتيقة الدولي تعرض منذ قليل لقصف بطائرة حربية”.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن، السبت الماضي، عن إصابة طائرة تركية بدون طيار “درون” فوق مدينة غريان، التي تبعد 80 كيلومترا جنوبي العاصمة طرابلس، بعد استهدافها عدد من الأحياء السكنية بشكل عشوائي.

ويتهم الجيش الليبي تركيا بالتدخل بالأزمة الليبية من خلال دعم المجموعات المسلحة.

ونشر الجيش الليبي مقطعا مصورا يظهر ضباطا أتراكا يدربون أفرادا من المجموعات المسلحة في طرابلس على كيفية استخدام الآليات التي وصلت من تركيا عبر ميناء طرابلس.

ووفقا للجيش، وصل عدد من ضباط الجيش التركي إلى طرابلس لتكوين غرفة عمليات عسكرية لتدريب المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا، عبر تركيا، على المدرعات والأسلحة المهربة من أنقرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

