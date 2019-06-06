تعرف على ضحايا السيول في غات

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا (أوتشا)، أمس الأربعاء، ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات التي تجتاح مدينة غات جنوب غرب ليبيا منذ الإثنين الماضي إلى أربع حالات وفاة بينهم ثلاثة أطفال ونزوح نحو 2500 شخص.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، تشهد مدينة غات، منذ الإثنين، هطول أمطار غزيرة وسيول متدفقة من ناحية الجزائر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات عن المنطقة. فيما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار حتى اليوم الخميس، وتدفق للسيول من ناحية الجزائر.

وحذر المجلس البلدي غات، والمركز الوطني للأرصاد الجوية من عدم استقرار أحوال الطقس في المنطقة خلال اليومين المقبلين، واستمرار سقوط الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، التي اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في المدينة التي تشهد أوضاعًا صعبة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

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