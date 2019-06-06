ما حقيقة استهداف مطار معيتيقة بغارة جوية؟

أكد مصدر في مطار معيتيقة أن القسم المدني من المطار لم يستهدف، وأن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الغارة طالت القاعدة الجوية المحاذية للمطار المدني، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، عن استهدافها طائرة مسيرة في قاعدة معيتيقة الجوية.

وذكرت القوات في بيان صدر عن المركز الإعلامي لغرفة العمليات أنه تم استهداف الطائرة بعد هبوطها مشيرة إلى أن الطائرة نفذت ضربات جوية على مواقع تابعة للجيش جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت قوات التابعة لحكومة الوفاق إن الغارة الجوية استهدفت المطار المدني مخلفة أضرارا في المدرج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

