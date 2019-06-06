عميد بلدية غات يوجه نداء استغاثة عاجل للبعثة الأممية والمنظمات الإنسانية

وجه عميد بلدية غات قوماني محمد صالح نداء استغاثة عاجل إلي المنظمات الإنسانية والدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم الانساني ومبعوثها في ليبيا إلى «حماية المدنيين في مدينة غات» إثر سيول مدمرة اجتاحت المدينة منذ 4 أيام.

وأوضح عميد البلدية في تصريح صحفي اليوم الخميس أن «حياة أكثر من 30 ألف مواطن في خطر»، مطالبا «بالتحرك العاجل لتقديم يد العون والمساعدات العاجلة»، وفق المكتب الاعلامي لبلدية غات.

وأودت السيول التي تضرب المدينة منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، كما أن 24 شخصا فقدوا أو انقطع بهم التواصل حتى الآن، فيما تم توزيع 1568 نازحا على مركز الإيواء.

وانتقد قوماني محمد صالح تعامل حكومتي الوفاق والموقتة مع الأزمة، وقال «وجهنا العديد من الندات المتكررة لحكومات البلاد واجهزتها والتي للاسف لم تصلنا منها إلا الوعد».

وأعلنت الحكومة الموقتة على لسان الناطق الرسمي حاتم العريبي، أن قوافل إغاثة من الحكومة الموقتة ستصل خلال ساعات إلى غات المنكوبة، فيما قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن قافلة المساعدات التي تم تجهيزها الأربعاء «تعذر وصولها نتيجة سوء الأحوال الجوية»

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