«الاعلام الحربي» يعلن استهداف طائرة تركية بمطار معيتيقة وينفي قصف المدرج

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش إن «مقاتلات القوات الجوية لاحقت واستهدفت طائرة تركية مسيرة عند هبوطها في المدرج داخل قاعدة معيتيقة بعد الإغارة على قوات الجيش».

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الطائرة سقطت «بالقرب من الدشم العسكرية»، نافية – في منشور آخر – «صحة للأخبار المتداولة على قصف أو حرق المدرج والصور المتداولة هي فقط لطائرة بدون طيار تركية»

وأعلن مطار معيتيقة الدولي فجر اليوم عن قصف مدرج الإقلاع بطائرة حربية، لكنه نفى ذلك في وقت لاحق مشيرا إلى أن القصف «بعيد عن المهبط والتشغيل يسير بشكل عادي ولله الحمد»، بحسب بيان للصفحة الرسمية للمطار .

وتستمر في العاصمة طرابلس الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وأخرى تابعة لحكومة الوفاق، فما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب تدهور الأوضاع في المناطق المتضررة من حرب العاصمة طرابلس وما حولها تجاوز 82 ألف شخص.

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