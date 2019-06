“بحرية الوفاق”: الأمم المتحدة لا تقدم دعما مناسبا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابع لحكومة الوفاق الليبية العميد أيوب قاسم، اليوم الخميس، أن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المهتمة بشؤون المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، لا تقدم الدعم المناسب لليبيا لمكافحة ظاهرة المهاجرين”.

وقال قاسم ، في تصريحات صحفية له، ” إن “دورياتنا تخرج في عمليات بحث وإنقاذ بأقل ما يمكن من دعم لوجيستي وخاصة في ما يتعلق بالتموين، الذي لا يتوفر لأفراد أطقم دوريتنا في الأغلب بالشكل الكافي والمأمول ولا يتم حساب من يتم إنقاذهم من المهاجرين غير شرعيين لقلة الإمكانيات لدينا”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أن “تلك الإمكانيات من المفترض أن يتم توفيرها من قبل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المهتمة بشؤون المهاجرين غير الشرعيين مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة العاملتين في ليبيا، واللتين يتم دعمهما من قبل الأمم المتحدة، ومن قبل الاتحاد الأوروبي تحت بند دعم ليبيا في مسألة مكافحة الهجرة غير شرعية”، مضيفا بأن “للأسف ما تقدمه وتنفقه هاتان المنظمتان على المهاجر غير شرعي وعلى دعم ليبيا لا يتناسب البتة مع ما نسمع من دعم يأتيهما ويتحصلان عليه باسم المهاجر غير شرعي تارة، ودعم ليبيا تارة أخرى للمساعدة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير شرعية والتي تقدم من الاتحاد الاوروبي أو من غيره وكذلك لا تتناسب مع ما يدعيانه عبر وسائل الإعلام، أو مع ما ينشرانه في تقاريرهما”.

وطالب قاسم من “السلطات الليبية المختصة محاسبة هذه المنظمات ومتابعتها مع الجانب الأوروبي والأممي والضغط لتحصيل حقوق الدولة الليبية فيما يتعلق بجهودها في مكافحة ظاهرة الهجرة غير شرعية”.

وأوضح ، أن “حادثة يوم أمس الأربعاء وإنقاذ 82 مهاجرين غير شرعي تقطعت بهم السبل في البحر، مع تحطم قاربهم وجدوا أنفسهم وسط مياه باردة، لساعات طوال، عند إنقاذهم يحتاجون لوجبات ومياه وملابس وأغطية وإسعافات أولية وبشكل سريع، وعاجل وهذا ما لم يتوفر لدى دورياتنا والمفترض أن توفره المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها التي تدعي بأنها تهتم بالمهاجر غير شرعي، وكذلك دعم أطقم دورياتنا كحق من حقوق ليبيا عليهم”، موضحا بأن “ما نلاحظه أن المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولية تأتي إلى حيث رصيف تراكي زوارق الدورية بعد عمليات إنقاذ شاقة”.

وأشار الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أن “عندما تأتي تلك المنظمات على الرصيف يجلبون معهم إعلامهم لتصويرها ونشره صورة ومقاطع فيديو عبر وسائلهم والوسائل الداعمة لهم، كدليل لإنجازهم العظيم لصالح المهاجر غير شرعي الغلبان ملائكة أتت لتمد له يد العون على الرصيف لتقدم له في النهاية كيس لا يتعدى سعر ما بداخله دراهم معدودة يسمونها بالسلة الغذائية وبعض من مواد التنظيف”.

