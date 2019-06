أعلن عميد بلدية بني وليد تسيير قافلة إنسانية إغاثة إلى مدينة غات بسبب السيول والفيضانات.

وأكد المجلس البلدي “بني وليد”، أنه تم تسيير قافلة محملة بالمواد الغذائية والطبية كدعم لمدينة غات التي تم إعلانها “مدينة منكوبة” وتعرضها للعديد من الخسائر البشرية والمادية.

