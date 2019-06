أكد مدير موقع سلوق – الطلحية بالنهر الصناعي خالد الزياني، أنه متواجد على رأس فريق العمل في المحطة 96 قرب سيدي عبد العاطي لتأمين ضخ المياه إلى خزان عمر المختار بسلوق ومنها إلي محطة ضخ بنغازي لتغذية وزيادة المياه الواصلة لمدينة بنغازي والمناطق المجاورة.

وأضاف الزياني، أننا نعمل يومياً لتتدفق المياه بقوة إلي كافة مناطق وأحياء مدينة بنغازي منتصف الليل خاصة التي عانت من انخفاض في المياه .

