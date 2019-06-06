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“الرئاسي” يطالب الوزراء بتقديم الدعم اللازم لمدينة غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وزارت الحكم المحلي والداخلية والصحة والمالية والشؤون الاجتماعية باتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في غات واعتبارها مدينة منكوبة.

وقال المجلس، في بيان له اليوم الخميس، إنه “يجب دعم المدينة وتقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي والاجتماعي والخدمات المطلوبة “.

وكان المجلس الرئاسي قد خصص 10 مليون دينار لتقديم الخدمات المطلوبة لمدينة غات التي تعاني من السيول والفيضانات.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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