صحيفة مصرية تكشف أسباب تواجد وفد مستشاري”حفتر” في أمريكا

أفادت صحيفة الوفد المصرية نقلا عن مصادر ليبية، مطلعة أن هناك قمة يجرى الإعداد لها حالياً بين المشير خليفة حفتر، قائد الجيش ، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب في واشنطن، ومن المقرر أن يلتقي حفتر مع ترامب في البيت الأبيض يوم 15 يونيه الجاري.

ووفق مصادر مطلعة، فإن وفداً من مستشاري المشير حفتر، يوجد منذ فترة بالولايات المتحدة للإعداد لهذه الزيارة، التي تمثل وفق المراقبين، تأكيدا على الاعتراف العالمي بالدور المهم للجيش في مواجهة الإرهاب.

