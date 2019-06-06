تطوّرات الأوضاع الميدانية في طرابلس

تقرير 218

تكمل المعارك حول طرابلس شهرها الثاني، حيث لم يمنع العيد المتقاتلين من المواصلة في المواجهات، التي اشتدت في عدد من المناطق حول العاصمة.

شعبة الإعلام الحربي أعلنت تعرض الجيش الوطني لغارة من طائرة بدون طيار تتبع لقوات الوفاق، مؤكدة ملاحقتها من قبل الطيران الحربي، واستهدافها في أحد مدرجات مطار معيتيقة قرب الدشم العسكرية.

كما أعلن الإعلام الحربي تدمير قوات الجيش ثلاث عربات محملة بالذخائر تابعة للوفاق في محور العزيزية.

عملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش في الرابع من أبريل الماضي، مضى اليوم شهر على المرحلة الثانية منها، والتي أعلن الجيش انطلاقها في السادس من مايو الماضي.

عدد من الحسابات الموالية للجيش الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت اقتراب تحرك كبير، وتغير نوعي في المعارك خلال الأيام المقبلة حسب تعبيرهم.

حكومة الوفاق لم تعلن عن التطورات من جانبها، واكتفت بالإعلان عن اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي ووزير داخليته لبحث تأمين العاصمة خلال أيام العيد.

كل هذه التطورات تأتي خلال أيام العيد، فيما تستمر موجات النزوح من المدنيين، ولا تبدو نهاية قريبة لهذه الحرب.

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