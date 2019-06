طالب المجلس البلدي غات المواطنين وسكان منطقة تهالة اخذ الحيطة والحذر بعد ورود معلومات جريان السيول وتدفقها بقوة من الأودية الشرقية القريبة من المنطقة .

ودعا المجلس البلدي كل من يستطيع تبليغ المواطنين بتلك المعلومات وذلك لتوخي الحذر والاستعداد لتفادي الأزمة المتوقعة.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن مدينة غات مدينة منكوبة وخصص لها 10 مليون دينار لدعم أهالي بسبب السيول والفيضانات.

