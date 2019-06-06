“بلدي غات” يُحذر سكان تهالا من سيول خطيرة

“بلدي غات” يطلب من سكان منطقة تهالا أخذ الحيطة والحذر بعد ورود معلومات حول جريان السيول وتدفقها بقوة من الأودية الشرقية القريبة من المنطقة
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قناة 218 الليبية
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