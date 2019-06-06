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“بلدي غات” يُحذر سكان تهالا من سيول خطيرة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

“بلدي غات” يطلب من سكان منطقة تهالا أخذ الحيطة والحذر بعد ورود معلومات حول جريان السيول وتدفقها بقوة من الأودية الشرقية القريبة من المنطقة

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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