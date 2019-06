الجيش يعلن تدمير 4 عربيات محملة بذخائر تابعين للقوات الموالية لـ”الوفاق”

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش عن تدمير 3 عربات محملة بذخائر تابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق في محور العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي ، أن “السلاح الجوي يدمر 3 عربات تابعة للجماعات المسلحة محملة بذخائر بعد رصدها من قبل قواتنا الجوية في محور العزيزية”.

وكان الجيش قد أعلن عن إسقاط طائرة تركية أثناء هبوطها في مطار معيتيقة الدولي بعد شنها ضربات جوية لتمركزات قوات الجيش.

