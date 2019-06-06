توقعات بعقد قمة بين ترامب وحفتر في البيت الأبيض

تتوقع مصادر ليبية أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائد الجيش الوطني خليفة حفتر في البيض الأبيض خلال الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة “الوفد” المصرية عن مصادر ليبية مطلعة أن هناك إعداداً لقمة مرتقبة بين الزعيمين في منتصف يونيو الجاري.

وبحسب تقرير الصحيفة، وصل وفد من مستشاري منذ مدة إلى واشنطن لترتيب هذا اللقاء الذي يأتي في إطار الاعتراف بجهود الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب وتخليص البلاد من براثن المتطرفين.

وتأتي هذه الزيارة بعد مرور شهرين على اتصال هاتفي بين القائدين، تباحث خلاله الجانبان حول تطورات الأوضاع في ليبيا والتي اعتبرها مراقبون اعترافا أمريكيا ضمنيا بمحاربة الجيش للتطرف وتأييداً للعمليات العسكرية للجيش الوطني.

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