«الرئاسي» يوجه بـ«تدابير عاجلة» مع إعلان غات «مدينة منكوبة»

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن «مدينة غات تعد منكوبة بسبب ما تعرضت له من فيضانات اجتاحتها نتيجة الأمطار الغزيرة منذ الثالث من يونيو الحالي».

وفي منشور رسمي موجه إلى وزارات الحكم المحلي والداخلية والصحة والمالية والشؤون الاجتماعية ومؤسسات أخرى ذات علاقة، أشار المجلس إلى «خسائر الأرواح والأموال وشلل الحياة العامة في المدينة وتعطل جميع مرافقها».

ووجه المجلس الوزارات إلى «اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي، والاجتماعي والخدمات الأخرى على نحو عاجل واستثنائي»، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.

وأودت السيول التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات ..

وأعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن قافلة المساعدات التي تم تجهيزها الأربعاء «تعذر وصولها نتيجة سوء الأحوال الجوية»

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