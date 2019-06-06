الرئاسي يعلن غات مدينة منكوبة

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، مدينة غات مدينة منكوبة نتيجة ما تتعرض له من فيضانات اجتاحتها جراء الأمطار الغزيرة، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال وشلت الحياة العامة في المدينة وعطلت جميع مرافقها.

وطالب المجلس في بيان أصدره ووجه إلى وزارات كل من الحكم المحلي، الداخلية، الصحة، المالية، الشؤون الاجتماعية، المؤسسات ذات العلاقة، اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي والاجتماعي والخدمات الأخرى المطلوبة، وذلك على نحو عاجل واستثنائي.

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