اللجنة المركزية تفتح باب الترشح لـ3 مجالس بلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية لبلديات “الشرقية- القطرون- تراغن” ابتداء من الأحد القادم وسيبقى الباب مفتوحا للتسجيل لمدة 10 أيام.

وأشارت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أن ملفات المُتقدّمين سيتم استلامها في الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء وذلك في مقار اللجان الفرعية لانتخابات المجالس البلدية في البلديات المذكورة.

يشار إلى أن اللجنة المركزية أوكلت إليها مهام اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها على أن تكفل النزاهة فيها بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2013.

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