” الجوية الأفريقية”: هذه أسباب أزمة المعتمرين العالقين في مطار جدة

أكدت شركة الخطوط الجوية الأفريقية ، أن ” هناك طائرة كانت ستُعيدُ لمُعتمرين الليبيين العالقين بمطار جدة في وقتها المحدد، غير أنه وقبل موعدها تم ترتيب رحلة إغاثية إلى غات المنكوبة على أمل أنها ستفرغ حمولتها وتعود إلى معيتيقة لمباشرة إقلاعها إلى جدة في وقتها المحدد”.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الطائرة تأخرت في العودة بعد فشلها في الهبوط داخل غات بسبب سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي دفعها للعودة إلى معيتيقة وتعرّضها إلى خلل في الإطارات.

وأكملت الشركة، أنها ” قامت بتسيير رحلتين إلى مطار جدة لإعادة المُعتمرين إلى ليبيا، وللعلم موظفي محطة جدة يُقدّمون كل ما في وسعهم لخدمة المُسافرين العالقين هناك بسبب هذا الظرف المُفاجئ”.

