القوات المسلحة تتقدم نحو قلب العاصمة

طرابلس-العنوان

قالت شعبة الإعلام الحربي اليوم الخميس إن القوات المسلحة تقترب من قلب العاصمة طرابلس في إطار عملية تحريرها من قبضة الميليشيات.

وقالت الشعبة، في منشور لها، “القليل من الكيلومترات تفصلنا عن قلب العاصمة. جاهزون لتلقي الأوامر الـعسكرية من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية؛ لتحرير ما تبقى من الـعاصمة طرابلس”.

هذا وقالت الشعبة، “إن سلاح الجو دمر ثلاثة عربات تابعة لـ “الحشد المليشياوي” محملة بذخائر، وذلك بعد رصدها في محور العزيزية”.

وأوضحت الشعبة أن سلاح الجو استهدف أيضًا مواقع انطلاق الطائرات المسيرة.

وقالت “إن عملية الاستهداف جرت بعد قيام طائرة تركية مسيّرة بالإغارة على القوات المسلحة، حيث قامت مقاتلات القوات الجوية بملاحقتها واستهدافها عند هبوطها في المدرج داخل قاعدة معيتيقة وتحديداً بالقرب من الدشم العسكرية”. وأطلقت القوات المسلحة في أبريل الماضي عملية “طوفان الكرامة”، بهدف إنهاء نفوذ المليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية