سلاح الجو يدمر عربات محملة بالذخيرة ويستهدف موقعًا لطائرات مُسيرة في طرابلس

طرابلس-العنوان

ذكرت شعبة الإعلام الحربي اليوم الخميس أن القوات الجوية دمرت ثلاثة عربات تابعة للحشد المليشياوي في طرابلس، كما قامت بتدمير طائرات مسيرة بعد نزولها في مواقعها بقاعدة معيتيقة.

وقالت الشعبة، “إن سلاح الجو دمر ثلاثة عربات تابعة لـ “الحشد المليشياوي” محملة بذخائر، وذلك بعد رصدها في محور العزيزية”.

وأوضحت الشعبة أن سلاح الجو استهدف أيضًا مواقع انطلاق الطائرات المسيرة.

وقالت “إن عملية الاستهداف جرت بعد قيام طائرة تركية مسيّرة بالإغارة على القوات المسلحة، حيث قامت مقاتلات القوات الجوية بملاحقتها واستهدافها عند هبوطها في المدرج داخل قاعدة معيتيقة وتحديداً بالقرب من الدشم العسكرية”.

وأبرزت صورة جرى تداولها على الانترنت استهداف موقع انطلاق الطائرات المسيرة بقاعدة معيتيقة.

وأطلقت القوات المسلحة في أبريل الماضي عملية “طوفان الكرامة”، بهدف إنهاء نفوذ المليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية