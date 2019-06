المتوسط:

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، أصدر تعليماته العاجلة برفع حالة التأهب والطوارئ ، بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بالمدن والقري والبلديات المحيطة بمدينة غات وما جاورها تحسبآ لأي طاري بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية، وتكون بحالة جهوزية كاملة والعمل على مدار الساعة.

وأكد أنه أصدر تعليماته لجهاز الامداد الطبي بشحن كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية للمرافق الصحية بمدينة غات لتسهيل سرعة تقديم الخدمة .

The post “صحة المؤقتة” تعلن عن إرسال كميات من الأدوية للمرافق الصحية بمدينة غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية