انطلاق قوافل المساعدات من مخازن بنغازي لبلدية غات

انطلقت قوافل المساعدات الإنسانية من المخازن الاستراتيجية للحكومة في مدينة بنغازي، ومخازنها بمدينة سبها باتجاه بلدية غات التي اجتاحتها السيول في كارثة طبيعية لم تشهد المنطقة لها مثيلا ما فاقمت معاناة المواطنين في تلك المنطقة الواقعة في أقصى الجنوب الليبي على الحدود مع الجزائر.

ورفعت الحكومة المؤقتة حالة التأهب القصوى استجابة للفياضانات التي اجتاحت غات من خلال تكوين لجنة وزارية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي إن لجنة الأزمة التي ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات – رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور عبدالرحمن الأحيرش في حال انعقاد دائم بمقر الهيئة الليبية للإغاثة بمدينة بنغازي بحضور عضو مجلس النواب محمد الجديد ، لمعالجة الأزمة في غات.

وأكد العريبي أن الحكومة المؤقتة فتحت خطا عاجلا لإرسال قوافل الإغاثة إلى غات متضمنة سلعا تموينية وأدوية طبية بما فيها الأمصال المضادة للدغ الزواحف السامة، والأغطية والمفروشات.

