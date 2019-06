“القوات المسلحة”: نعمل على إجلاء العالقين في مناطق الفيضانات بغات

المتوسط:

أفادت مصادر بالجيش، بأن القوات المسلحة العربية الليبية وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية للحكومة المؤقتة تعمل على إجلاء العالقين في مناطق الفياضانات بغات، وكذلك تعمل على تسهيل حركة السير وتأمين قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة لتلك المنطقة.

وفي سياق ذي صلة، أشارت مصادر طبية، إلى أن أسطولا من سيارات الإسعاف سيرها جهاز الإسعاف والطواريء لمدينة غات، لافتا إلى أنها على باتت على مشارف المنطقة الغربية للتوجه إلى غات والمساهمة في تخفيف المعاناة عن أهلها.

