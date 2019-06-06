الأرصاد تحذّر من استمرار هطول الأمطار على مناطق الجنوب الغربي

طرابلس-العنوان

أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس على أن السحب الممطرة مازالت تتكاثر على أقصى مناطق الجنوب الغربي مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة خاصة على غات تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وحذّر المركز، من أن هطول الأمطار سيؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية واحتمال. وقال المركز، إن الأمطار ستمتد اليوم على غدامس ونالوت ويوم الغد على الكفرة وضواحيها.

وذكر المركز، أن الطقس يشهد ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ومناطق الجنوب.

وأفاد، أن من المتوقع أن تكون درجات الحرارة ما بين (31-41) مئوية، بينما تبقى معتدلة على المناطق الساحلية للشمال الشرقي حيث تتراوح ما بين (23-29) مئوية.

وفي السياق حذّر عميد بلدية غات، قوماني محمد صالح، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، من أن “حياة أكثر من 30 ألف مواطن في خطر”، جراء تعرض غات منذ أيام لسيول مدمرة.

وناشد عميد البلدية، المنظمات الإنسانية بسرعة التدخل وتقديم يد العون للمدينة المنكوبة منعًا لتفاقم الكارثة وازدياد عدد الضحايا خصوصا مع حاله عدم استقرار الأحوال الجوية واستمرار تساقط الأمطار وزيادة منسوب المياه.

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