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ديفيد ديس روشيه: أميركا ستدعم حفتر بشرط 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي والأستاذ المشارك في جامعة الدفاع الوطني ديفيد ديس روشيه إن بلاده تدعم حاليا حكومة الوفاق والتي كانت تعتقد أنها تسيطر على الأوضاع في ليبيا.

وأشار ديفيد إلى أن بلاده لا تهدف إلا لحكومة موحدة لليبيا مضيفا أنها ستدعم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في حال تحقيقه انتصارات على الأرض، بحسب قوله.

وأوضح الكولونيل المتقاعد أنه لو سيطر الجيش الوطني على كامل ليبيا في وقت قياسي كان سيجبر الجميع على الاعتراف بالمشير خليفة حفتر، لكن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن الحكومتان سواء الوفاق أو المؤقتة لا تسيطران على الأوضاع في ليبيا حتى الآن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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