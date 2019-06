المتوسط:

أكد وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أنه بناء على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 677 لسنة 2019م بشأن تخصيص مبلغ عشرة مليون دينار من بند المتفرقات لصالح وزارة الداخلية لمعالجة الاوضاع بمدينة غات، فقد تم التنسيق مع وزارة الصحة والمواصلات والحكم المحلي وتم يوم أمس الثلاثاء تجهيز قافلة إغاثة ومساعدات ذات الطبيعة العاجلة لأهالي وسكان مدينة غات لرفع المعاناة عن المواطنيين المتضررين جراء السيول والفيضانات التي حلت بالمدينة.

وأكد الوزير أن هذه القافلة سيتم ارسالها صباح غد الخميس، موضحا بأعن هذه القافلة لن تكون الوحيدة بل سيتبعها عديد القوافل، وبأن هناك إمدادات برية سيتم إرسالها من كافة المدن الليبية لرفع المعاناة عن أهلنا في مدينة غات والذين تضررو نتيجة السيول والفيضانات.

والجدير بالذكر بأن وزير الداخلية المفوض كان على رأس هذه القافلة التي كانت متجهة لمدينة غات، للوقوف على الأوضاع الانسانية والمعيشية التي تمر بها المدينة، وإيصال المعونات والمستلزمات اللازمة لأهالي وسكان مدنية غات.

The post “داخلية الوفاق”: إرسال إمدادات غذائية لمدينة غات لرفع المعاناة عن المواطنين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية