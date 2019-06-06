السيول تدمر 12 منزلا في وادي تازروك جنوب غات

غات-العنوان

ذكر الهلال الأحمر فرع غات اليوم الخميس إنه جرى رصد سقوط 12 منزل في وادي تازروك جنوب غات، ما أدى إلى لجو السكان إلى الأماكن المرتفعة، بفعل استمرار هطول الأمطار على المدينة منذ أربعة أيام.

وقال المكتب الإعلامي للهلال الأحمر بغات، “إن 600 شخص يأويهم مخيم النازحين غات بمدرسة أسماء بنت أبي بكر بإشراف الهلال الأحمر الليبي غات حتى الآن”.

وأشار إلى أن تزايد أعداد الذين يتم اجلائهم من حي الشركة الصينية مازالت مستمرًا في ظل وجود بعض العائلات عالقة.

وأضاف، “أنه جرى إجلاء 45 عائلة بمحلة تنجرابين وقد تم ايوائهم بمخيم النازحين بالبركت بمعهد المتوسط للمهن الشاملة”.

وقال إن منطقة البركت تعتبر المنطقة الأكثر ضررا بغرق أغلب المنازل فيها.

هذا وأشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس على أن السحب الممطرة مازالت تتكاثر على أقصى مناطق الجنوب الغربي مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة خاصة على غات تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وحذّر المركز، من أن هطول الأمطار سيؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية واحتمال.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية