أفادت اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين، بأنه تم عقد اجتماع مع مخاتير المحلات ببلدية طرابلس مع لجنة الشؤون الإنسانية ومتابعة وحصر النازحين والمهجرين.

وتناول الاجتماع، عمل اللجنة والتعاون معها فى تقديم الخدمات والمساعدة الإنسانية للمواطنين النازحين ومتابعتهم فى أماكن الإيواء.

