“أمن شحات” تبدأ في تنفيذ خطط وإجراءات قائمة على نشر الدوريات

أكد العقيد خالد عبدالله مدير أمن شحات، أن المديرية بدأت فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين وذلك خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

من جانبه أشار المقدم أحمد عبدالمولي والمكلف بالإشراف علي الخطة، إلى أن الإجراءات والخطط الأمنية قائمة على نشر الدوريات الأمنية، والدفع بدوريات المرور وقسم النجدة والانتشار السريع وتكثيف انتشار بكافة المناطق المزدحمة مروريا والمناطق الهامة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام.

وفي ذات السياق، شدد المقدم عبدالعليم المبروك معاون المشرف علي الخطة على الضباط والأفراد، على اليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للأعضاء المكلفين، وكذلك تطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين، مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وحقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

